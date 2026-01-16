Prvý podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali dnes vyhlásil, že po tom, čo boli Srbsku v polovici minulého roka vyplatené prvé prostriedky z EÚ vo výške 51,66 milióna eur v rámci predfinancovania z Plánu rastu pre západný Balkán, bolo schválených na vyplatenie ďalších 56,5 milióna eur z celkovej sumy 112 miliónov.
„Tieto správy potvrdzujú naše odhodlanie plniť ciele z Reformnej agendy, hoci sa náš pokrok mierne spomalil v dôsledku negatívnych domácich udalostí. Som však presvedčený, že to všetko rýchlo dobehneme a vrátime sa na cestu zrýchleného rozvoja a ďalších reforiem. Je to naša absolútna priorita a zostávame tomu oddaní. Jasne sme si vytýčili svoju európsku cestu a zostaneme na nej, kým nesplníme všetky reformné ciele,“ povedal minister Mali.
Ako uviedol, zo schválených 56,5 milióna eur bude 26,3 milióna eur vyplatených priamo do rozpočtu Srbska, zatiaľ čo 30,2 milióna eur je určených na projekty v rámci Investičného rámca pre západný Balkán (WBIF – Western Balkans Investment Fund), oznámilo ministerstvo financií.