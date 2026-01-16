Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s francúzskym ministrom pre Európu a zahraničné veci Jeanom-Noëlom Barrotom. Hovorili o výstavbe metra, vývoji umelej inteligencie a spolupráci v oblastiach nukleárnej energie a obranného priemyslu.
Prezident Vučić poukázal na odhodlanie Srbska viesť nezávislú a zodpovednú politiku, založenú na ochrane svojich štátnych a národných záujmov, pri súčasnej pripravenosti posilňovať spoluprácu s Francúzskom ako jedným z našich najdôležitejších partnerov v Európe. Zdôraznil, že naša krajina zostáva oddaná dialógu a mieru a bude oporou Francúzsku a Európskej únii, pripravená prispievať k stabilite, bezpečnosti a rozvoju.
Po zasadnutí sa prezident Vučić zúčastnil podpisu Spoločného vyhlásenia o projekte belehradského metra a Memoranda o porozumení o výstavbe kanalizačného kolektora na zber odpadových vôd v Belehrade.