Červený kríž Kovačica v spolupráci s Ústavom pre transfúziu krvi z Nového Sadu usporiada vo štvrtok 22. januára prvý tohtoročný dobrovoľný odber krvi v Kovačici. Občania budú môcť darovať túto vzácnu tekutinu v Miestnom spoločenstve Kovačica od 9. do 13. hodiny.
O týždeň neskôr, vo štvrtok 29. januára, sa uskutoční odber krvi v Padine, taktiež v miestnostiach Miestneho spoločenstva od 9. do 13. hodiny.
Ďalšie dobrovoľného odbery krvi v Obci Kovačica budú v marci, a to v Crepaji a Debeljači, čiže v prostrediach, kde podľa slov tajomníčky Červeného kríža Kovačica Milinky Záhorcovej vlani po takmer 20 rokoch prestávky opäť začali s dobrovoľnými odbermi.