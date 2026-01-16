1547 – Ivana Hrozného korunovali v chráme Nanebovstúpenia Pána za prvého ruského cára.
1581 – britský parlament schválil zákon proti rímskokatolíkom, ktorý upevnil dominanciu anglikánskej národnej cirkvi.
1838 – narodil sa rakúsky filozof Franz Bretano.
1847 – narodil sa v Hlbokom básnik, prozaik, publicista, redaktor, literárny kritik, historik, politik a organizátor národného života Svetozár Hurban Vajanský.
1908 – v Belehrade otvorili hotel Moskva.
1919 – vyšlo prvé číslo novín Slovák, orgánu Slovenskej ľudovej strany.
1927 – zomrel geograf Jovan Cvijić, zakladateľ antropogeografie a geomorfológie v Srbsku a Srbskej geografickej spoločnosti, profesor a rektor Belehradskej univerzity, prezident Srbskej kráľovskej akadémie, čestný doktor parížskej Sorbonny a Karlovej univerzity v Prahe.
1962 – na Jamajke sa začal nakrúcať prvý film o dobrodružstvách agenta 007 Jamesa Bonda s názvom Dr. No.
1964 – na Broadway v americkom New Yorku premiérovo uviedli muzikál Hallo Dolly.
2018 – Oliver Ivanović, líder Občianskej iniciatívy Srbsko-demokracia-spravodlivosť, bol zabitý v Kosovskej Mitrovici, pred priestormi tejto politickej organizácie.