Ďalšie januárové číslo týždenníka je pripravené. Mesačnou prílohou sú Obzory a na titulnej strane je záber zo slávnosti na Slovensku, keď Pavel Babka z Kovačice získal od prezidenta Pellegriniho Rad Bieleho kríža III. triedy za šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí.
Úvodná rubrika Týždeň obsahuje príspevky o podujatí na Bielom dvore, ako aj o udelení štátnych vyznamenaní na Slovensku.
Na stranách rubriky Naše dediny sú uvedené výzva a pravidlá súťaže Klobásafest v Báčskom Petrovci, výsledky súťaže Hlasu ľudu o najkrajší vianočný stromček. Zo Starej Pazovy je tu reportáž o tamojšej zimnej službe. V rubrike sa píše aj o narodeninách Spolku petrovských žien, výstave a burze drobných zvierat v Kovačici. Aktuálna téma chrípka a vakcinácia je tiež spracovaná a je tu aj súvaha roka 2025 s predsedom Rady MS Kysáč Jánom Vozárom.
V kultúrnej rubrike je rozhovor s Annou Kuchárikovou z Vojlovice, v Padine usporiadali ďalší Slnečnicin bál, KUS Sládkovič z Boľoviec oslávil pol storočia činnosti a MOMS Kovačica si pripomenul 35. výročie obnovenej činnosti. Spomíname si aj na slovenského velikána Ľudovíta Štúra – 170. výročie úmrtia.
V rubrike Šport sa píše o Majstrovstvách Európy v hádzanej 2026, ako aj ďalších športových témach – futbale, rybolove atď.
Príloha Obzory prináša rozhovor so spisovateľkou Annou Dudášovou o tvorbe iných autorov a je tu aj výber z poézie Michala Papcuna a básne Štefana Cifru, ktoré sú preložené aj do srbčiny.
Na záverečnej obálke sú odmenené detské súbory na 31. Detskom folklórnom festivale Zlatá brána v Kysáči.