V rámci osláv 160 rokov divadla v Petrovci, ktoré petrovskí divadelníci pripravujú v tomto roku, miestni divadelní ochotníci pokračujú v aktivitách. Už túto sobotu, 17. januára o 20.00 hodine, pozývajú kultúrnu verejnosť na reprízu inscenácie Prisahám na vlastnú mať!
Ako uvádzajú z Divadla VHV Petrovec, predstavenie nie je vhodné pre divákov mladších ako 14 rokov. Vstupné je 400 dinárov a rezervácia nie je potrebná – lístky si kúpite priamo pred predstavením na pokladni.
Inscenácia, ktorá vznikla na motívy hry Rodinné príbehy autorky Biljany Srbljanovićovej, sa zameriava na rodinné vzťahy, traumu, konflikty a dynamiku medzi rôznymi generáciami. Zaoberá sa aj témou rozpadnutých rodín, dysfunkčných vzťahov a komplikovanej komunikácie medzi rodičmi a deťmi. V inscenácii sú použité humorné, ale aj dramatické prvky na zobrazenie konfliktov, ktoré sa v rodinách vyskytujú.