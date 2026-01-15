1535 – anglický kráľ Henrich VIII. prevzal v Anglicku titul hlava cirkvi a prerušil vzťahy s rímskokatolíckou cirkvou a pápežom, ktorý mu nedovolil rozviesť sa s Katarínou Aragónskou a oženiť sa s Annou Boleynovou.
1622 – narodil sa francúzsky dramatik Jean Baptiste Moliére, ktorého hry ako napríklad Tartuffe, Lakomec, či Mizantrop sa dodnes hrajú na svetových divadelných scénach.
1813 – v Nových Zámkoch zomrel Anton Bernolák, katolícky kňaz, najvýznamnejší predstaviteľ prvého obdobia národného obrodenia, organizátor kultúrneho hnutia, jazykovedec a kodifikátor prvej spisovnej formy slovenského jazyka (na báze západoslovenského nárečia).
1919 – zomrela Rosa Luxemburgová, poľsko-nemecká predstaviteľka európskeho robotníckeho a komunistického hnutia židovského pôvodu.
1929 – narodil sa Martin Luther King, americký černošský kazateľ a bojovník za rasovú rovnoprávnosť, laureát Nobelovej ceny za mier (1964). Zavraždili ho 4. apríla 1968.
1941 – narodil sa Captain Beefheart, americký spevák, skladateľ, textár, hudobník, významný predstaviteľ rockovej avantgardy.
1943 – v meste Arlington na území štátu Virgínia oficiálne začal s prácou Pentagón, sídlo Ministerstva obrany Spojených štátov amerických.
2001 – prevádzku v anglickom jazyku spustila internetová encyklopédia s nezávislým obsahom Wikipédia.
2010 – svet pozoroval unikátny prírodný jav: doposiaľ najdlhšie trvajúce prstencové zatmenie Slnka v treťom tisícročí.
2012 – kragujevský horolezec Dragan Jovović dobyl južný pól, najjužnejší bod našej planéty.
2019 – bolo oznámené, že semená bavlny, repky a zemiakov vyklíčili na čínskej sonde na Mesiaci.