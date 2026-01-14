Impozantná budova Veľkého kaštieľa v Kulpíne bola dokončená v roku 1826, teda pred 200 rokmi. Túto honosnú stavbu dala vybudovať srbská šľachtická rodina Stratimirovićovcov, pôvodom z Hercegoviny, ktorá sa usadila aj v tomto prostredí.
Po dlhých rokoch si táto budova, sídliaca posledné roky v rámci Muzeálneho komplexu v Kulpíne a v kompetencii Múzea Vojvodiny v Novom Sade, vyžiadala dôkladnú obnovu.
V súčasnosti prebiehajú práce na vonkajšej fasáde a následne sa budú vykonávať aj v interiéri budovy. Predvlani však bola rekonštruovaná celá strecha Veľkého kaštieľa.
Budova je pod ochranou štát a Kulpínčania sú právom hrdí na túto stavbu, ktorá je známa široko-ďaleko.