Republikový fond pre dôchodkové a invalidné poistenie vyhlásil výzvu na podávanie žiadostí o vyslanie poberateľov dôchodkov na rehabilitáciu na rok 2026. Právo na bezplatnú rehabilitáciu v zdravotnícko-lôžkových zariadeniach a kúpeľno-klimatických liečebniach v trvaní 10 dní majú poberatelia starobných, invalidných a pozostalostných dôchodkov, ktorí majú trvalý pobyt na území Republiky Srbsko a ktorých dôchodok nepresahuje 56 834 dinárov.
K prihláške je potrebné priložiť: dôchodkový šek; doklad o výške dôchodku zo zahraničia (bankový výpis, potvrdenie zahraničného nositeľa sociálneho zabezpečenia a pod.); vyplnenú prihlášku s vyhlásením na predpísanom tlačive, v ktorej žiadateľ uvedie, kde chce rehabilitáciu absolvovať, že okrem dôchodku nemá iné osobné príjmy, že nevyužil rehabilitáciu na základe výzvy v rokoch 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 a 2025; že splnomocňuje Republikový fond dôchodkového a invalidného poistenia, aby v jeho mene a na jeho účet uzavrel zmluvu o obchodnej spolupráci so zariadením, v ktorom bude rehabilitáciu absolvovať; a dostupnú zdravotnú dokumentáciu, ak ju poberateľ má (nie je povinná), ktorá sa predkladá v uzavretej obálke alebo podľa želania poberateľa dôchodku.
Prihlášky na výzvu sa podávajú od 12. januára do 28. januára 2026.