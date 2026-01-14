Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s prezidentom Spojených arabských emirátov Muhammedom bin Zayedom Ál Nahjánom a zdôraznil, že Srbsko a Spojené arabské emiráty zdieľajú spoločnú víziu budúcnosti založenú na mieri, rozvoji, inováciách a vzájomnej dôvere.
Dodal, že s prezidentom SAE rokoval o posilnení hospodárskej spolupráce, ďalších možnostiach transferu technológií a o realizácii spoločných projektov.
Zdôraznil, že si vymenili názory aj na aktuálnu regionálnu a globálnu situáciu, s osobitným dôrazom na zachovanie mieru a stability.