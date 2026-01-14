1514 – pápež Lev X. vydal pápežskú bulu proti otroctvu.
1742 – zomrel anglický astronóm, matematik, riaditeľ hvezdárne v Greenwichi, autor prvej veľkej mapy magnetických deklinácií a katalógu južnej oblohy Edmund Halley, ktorý prvý vypočítal dráhu po ňom nazvanej kométy.
1873 – americký vynálezca John Wesley Hyatt si nechal zaregistrovať patent na výrobu celuloidu, ktorý sa stal základom pre výrobu plastov a filmov.
1878 – britský vynálezca Alexander Graham Bell predviedol kráľovnej Viktórii použitie telefónu.
1944 – narodil sa v Bratislave básnik, člen skupiny Osamelí bežci Peter Repka.
1980 – do úradu uviedli indickú premiérku Indiru Gándhíovú, ktorej Indický národný kongres vyšiel víťazne z parlamentných volieb.
1990 – na americkej televíznej stanici Fox odvysielali prvú časť populárneho amerického animovaného seriálu Simpsonovci.
2005 – sonda Európskej kozmickej agentúry (ESA) Huygens pristála na povrchu Saturnovho mesiaca Titan.