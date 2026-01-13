Ako oznamuje Stredisko pre kultúru Stará Pazova, aj dnes na programe v divadelnej sále sú dva filmy.
V prvom vysielacom termíne o 18.00 hod. si milovníci tohto druha umenia môžu pozrieť film Sunđer Bob – prokletstvo pirata. Ide o animovaný dobrodružný film, ktorý trvá hodinu a 36 minút. Synchronizovaná 3D premiéra filmu sa uskutočnila 27. decembra 2025 v Belehrade.
V druhom vysielacom termíne o 20.00 hod. bude premietaný chorvátsky film Bumbarovo ljeto, ktorý trvá 82 minút. V kinách sa začal premietať 25. decembra 2025 a patrí medzi najnovšie filmové produkcie.