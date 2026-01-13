V nedeľu 11. januára sa v Novom Sade stretli najlepšie kolkárky z celej Vojvodiny.
Najväčší úspech dosiahla Lara Šoljerová z Debeljače, členka Kolkárskeho klubu Spartak, ktorá si vybojovala titul majsterky Vojvodiny.
V silnej konkurencii medzi 21 súťažiacich sa na republikovú súťaž prebojovali aj Andrea Lazarevićová, taktiež členka KK Spartak, členky KK Slávia Kovačica Lara Čerňošová a Tamara Milosavljevićová, ako aj členka KK Dolina Padina Mária Ľavrošová.
V ten istý deň sa uskutočnil aj pokrajinský šampionát pre mužov v Kljajićeve, kde si Jaroslav Strakúšek a Željko Garafiát zabezpečili postup na štátne majstrovstvá.