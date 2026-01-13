1806 – narodil sa srbský spisovateľ Jovan Sterija Popović. Vyštudoval právo v Kežmarku a ako advokát pracoval v rodnom Vršci. Neskoršie bol profesorom práva v Kragujevci a Belehrade. Medzi jeho najznámejšie diela patria komédie Laža i paralaža, Pokondirena tikva, Zla žena, Tvrdica a Kir-Janja.
1822 – bola vyhlásená nezávislosť Grécka, Osmanskou ríšou však bola uznaná až v roku 1830.
1851 – zomrel evanjelický kňaz, básnik, pedagóg, riaditeľ ev. gymnázia v Modre Karol Štúr. Bol bratom Ľudovíta Štúra.
1910 – z newyorskej metropolitnej opery sa uskutočnilo prvé živé rozhlasové vysielanie opery s tenoristom Enricom Carusom.
1977 – narodil sa britský herec Orlando Bloom.
1988 – narodil sa srbský herec Miloš Biković.
1991 – na svetových majstrovstvách v Perte juhoslovanskí vodní pólisti získali zlatú medailu. Juhoslávia sa prvýkrát stala majstrom sveta vo vodnom póle v Madride v roku 1987.
2012 – luxusná výletná loď Costa Concordia s vyše 4 200 pasažiermi a členmi posádky po náraze do podmorského útesu pri ostrove Giglio sa prevrátila na bok a čiastočne potopila. Zahynulo 15 ľudí.