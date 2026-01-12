Na dnešnom mimoriadnom zasadnutí Republikového štábu pre mimoriadne situácie boli prijaté závery, ktorými sa definovali ďalšie aktivity príslušných služieb s cieľom zmierniť následky chladnej vlny. Závery predpokladajú zabezpečenie kontinuálnych dodávok elektrickej energie, udržiavanie priechodnosti ciest, ako aj evidenciu a náhradu škôd občanom v jednotkách miestnej samosprávy, v ktorých je vyhlásená mimoriadna situácia.
Na zasadnutí sa posudzovala aktuálna hydrologická a meteorologická situácia v krajine, ako aj stav v teréne. Závermi, ktoré predložil minister vnútra Ivica Dačić, boli stanovené ďalšie aktivity a spôsob práce príslušných služieb.
Jedným zo záverov sa prikazuje ministerstvám, verejným podnikom, osobitným organizáciám a ďalším inštitúciám v rámci Republikového štábu pre mimoriadne situácie, aby v súlade so svojimi kompetenciami a operačno-plánovacími dokumentmi zapojili ľudské a materiálne kapacity a realizovali opatrenia a aktivity na účinnú reakciu a zmiernenie následkov chladnej vlny, najmä pokiaľ ide o riešenie problémov a zabezpečenie nepretržitého zásobovania elektrickou energiou a udržiavanie priechodnosti ciest.
Osobitne sa ukladá Republikovému hydrometeorologickému ústavu (RHMZ) a verejným vodohospodárskym podnikom, aby intenzívne monitorovali hydrologické a meteorologické predpovede a stav vodných hladín na riekach v súlade so svojimi kompetenciami a zabezpečili účinnú reakciu v prípade potreby.
Riaditeľ Republikového hydrometeorologického ústavu Jugoslav Nikolić dnes na zasadnutí Republikového štábu pre mimoriadne situácie uviedol, že postupná stabilizácia počasia v Srbsku sa očakáva od 14. januára, pričom už zajtra sa ešte očakávajú mierne až silné ranné mrazy s najnižšími teplotami pod mínus 10 stupňov.