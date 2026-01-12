Včera sa skončila trojdňová výstava drobných zvierat v Kovačici, ktorá bola nainštalovaná v športovej hale Gymnázia Mihajla Pupina. Výstava vyvrcholila burzou na nádvorí gymnázia, kde mali vystavovatelia a chovatelia drobných zvierat možnosť predať a kúpiť si drobné zvieratá, ako aj výbavu pre chov drobných zvierat a krmivo.
Ako informoval Ján Hriešik, jeden z organizátorov, na tohtoročnej výstave sa zúčastnilo 50 vystavovateľov a vystavených bolo 300 holubov, takmer 40 druhov hydiny, 6 králikov a niekoľko papagájov.
Na záver výstavy, teda v nedeľu, boli udelené poháre majiteľom drobných zvierat, ktorí získali titul šampióna. Tituly boli udelené vo všetkých kategóriách vystavených zvierat, čiže v kategóriách plemien jednotlivých druhov drobných zvierat.
Pod organizáciu výstavy sa podpísalo Združenie drobnochovateľov Obce Kovačica, Republikový zväz hydinárov a Obec Kovačica.
Výstava bola naposledy usporiadaná pred pandémiou koronavírusu a organizátorov nesmierne teší, že po 5-ročnej prestávke opäť zmohli sily a podujatie zorganizovali.