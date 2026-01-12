1519 – zomrel cisár Svätej rímskej ríše Maximilián I. Habsburský.
1755 – ruská cárovná Alžbeta schválila založenie prvej univerzity vo svojej krajine – Moskovskej univerzity.
1780 – po prvýkrát vyšli švajčiarske noviny Zürcher Zeitung, predchodcovia dnešných Neue Zürcher Zeitung.
1782 – cisár Jozef II. vydal patent o zrušení kláštorov žobravých a kontemplatívnych reholí.
1820 – v Spojenom kráľovstve bola založená Kráľovská astronomická spoločnosť.
1871 – v Liptovskom Hrádku zriadili prvú a jedinú poľnohospodársku školu s vyučovacím jazykom slovenským v Uhorsku.
1856 – zomrel Ľudovít Štúr, národný buditeľ, vodca národného a sociálneho pohybu v rokoch 1848 – 1849, zakladateľ a redaktor Slovenských národných novín a Orla tatranského, básnik, filozof, publicista, historik, pedagóg a politik.
1998 – Nemecko súhlasilo so zriadením 200-miliónového fondu na odškodnenie približne 18-tisíc Židov z krajín východnej Európy, ktorí boli obeťami nacistického Nemecka počas druhej svetovej vojny.
2005 – Európsky parlament ratifikoval Ústavu Európskej únie.
2010 – Haiti postihlo silné zemetrasenie. Počet obetí sa vyšplhal na 222 517.