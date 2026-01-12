V Padine sa v sobotu 10. januára uskutočnil už štvrtý ročník Slnečnicinho bálu, ktorý zorganizoval SKUS Slnečnica.
Podujatie každoročne priláka návštevníkov, ktorí sa chcú zabaviť v duchu tradičných zvykov a kultúry.
Súčasťou programu bola aj škola tanca pod vedením Kataríny a Jána Strehovských. Účastníci sa naučili základné prvky tradičných choreografií a dva dobové tance, Ninto takvo peknvo diovča a Keď komára ženili. Organizátori pripravili aj zábavné hry a malé odmeny pre všetkých, ktorí prišli oblečení v kroji, ako poďakovanie za zachovávanie slovenskej identity.
V kultúrno-umeleckom programe vystúpili spevácke skupiny z Kovačice, Aradáča a Hajdušice.
Napriek nepriaznivému počasiu veselica trvala až do neskorých nočných hodín.