V súlade s pokynom predsedu vlády Srbska Đura Macuta bude v dôsledku zhoršených poveternostných podmienok posilnené nasadenie terénnych služieb s cieľom poskytnúť občanom rýchlu a účinnú pomoc.
Riaditeľstvu polície a Sekcii pre mimoriadne situácie bolo nariadené, aby od dnešného dňa postupovali spoločnými silami, za aktívnejšieho zapojenia príslušníkov Žandarmerie, s cieľom reagovať na všetky výzvy, ktoré prináša nepriaznivé počasie, a zabezpečiť bezpečnosť obyvateľstva.
Zároveň sa na iniciatívu predsedu vlády do poskytovania pomoci zapojili aj hospodárske subjekty, predovšetkým zabezpečením elektrocentrál pre ohrozené oblasti. Medzi spoločnosti, ktoré okamžite zareagovali, patrí aj čínska spoločnosť Šandong, ktorá poskytla konkrétnu podporu priamo v teréne.