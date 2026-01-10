Podnikateľské subjekty a poľnohospodárske družstvá, ktoré sa zaoberajú poľnohospodárskou výrobou a službami v poľnohospodárstve, vlani na zavlažovanie odobrali 78 717 000 kubických metrov vody, čo je o 17,9 percenta viac ako v roku 2024, oznámil dnes Republikový štatistický úrad.
Najviac vody sa čerpalo z vodných tokov – 93,7 percenta, zatiaľ čo zvyšné množstvá boli odobraté z podzemných vôd a iných zdrojov.
Najrozšírenejším typom zavlažovania bolo rozprašovanie – z celkovej zavlažovanej plochy sa rozprašovalo 89,2 %, kvapkaním 10,4 % a povrchovo len 0,4 %.
V roku 2025 sa v Srbsku zavlažovalo 47 543 hektárov poľnohospodárskych pozemkov, čo je o 2,3 % menej ako v predchádzajúcom roku.
Najväčší podiel na zavlažovaných plochách mali orná pôda a záhrady – 92,9 %, nasledovali ovocné sady so 6,5 % a ostatné poľnohospodárske plochy s podielom 0,6 %.