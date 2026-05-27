Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg spustilo kampaň na zvyšovanie povedomia o negatívnych dôsledkoch detských a nútených manželstiev na zdravie a blahobyt žien a dievčat, čo predstavuje jeden z najväčších problémov, ktorým čelí rómska komunita.
Cieľom kampane je nielen poukázať na rozsah tohto problému, ale aj spoločným úsilím prispieť k jeho potlačeniu.
Minister pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg Demo Beriša na stretnutí organizovanom pri príležitosti otvorenia kampane uviedol, že detské, skoré a nútené manželstvá zanechávajú hlboké následky nielen na životoch žien a dievčat, ale aj na celej spoločnosti.
Zdôraznil, že každé dieťa má právo na bezpečné detstvo, vzdelanie a slobodu voľby. Dodal, že predčasný vstup do manželstva, ktorý najčastejšie postihuje rómske dievčatá, vedie k ukončeniu školskej dochádzky, ekonomickej závislosti a zvýšenému riziku násilia, diskriminácie a sociálneho vylúčenia.
Poznamenal tiež, že ministerstvo vníma túto tému ako jednu zo svojich priorít v oblasti ochrany ľudských a menšinových práv a v rámci svojich kompetencií sa snaží vytvárať a implementovať opatrenia, ktoré prispejú k prevencii a potláčaniu detských, skorých a nútených manželstiev.