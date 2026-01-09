Inštitút pre verejné zdravie Srbska Dr. Milana Jovanovića-Batuta zverejnil odporúčania na ochranu zdravia v podmienkach nízkych teplôt vzduchu a upozornil, že dlhodobé vystavenie chladnému počasiu a nízkym teplotám môže vážne ohroziť zdravie tým, že urýchľuje stratu telesného tepla.
Z Batutu poukazujú na to, že nízke teploty sprevádzané vetrom a zvýšenou vlhkosťou vzduchu ešte viac zhoršujú zdravotný stav obyvateľov. Najčastejšími lokálnymi následkami takéhoto počasia sú omrzliny, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na vystupujúcich častiach tela (chodidlách, prstoch rúk, ušiach a nose) v dôsledku sťaženej alebo znemožnenej cirkulácie krvi.
Batut upozorňuje, že obzvlášť citlivými skupinami obyvateľstva sú novorodenci, dojčatá a malé deti, ktoré sú náchylnejšie na podchladenie, preto je potrebné neustále kontrolovať, či sú dostatočne zahriate, ako aj osoby staršie ako 65 rokov, ktoré sú pre spomalený krvný obeh náchylnejšie na rýchlejší vznik omrzlín a omŕzanie.
Batut vo svojej správe na webovej stránke uviedol odporúčania na ochranu zdravia v podmienkach nízkych teplôt vzduchu – obmedzte čas pobytu vonku alebo v nevykurovaných vnútorných priestoroch; ak pracujete vonku, snažte sa byť neustále v pohybe a pokiaľ je to možné, chránení pred priamym pôsobením vetra a sneženia; ak sa dlhší čas zdržiavate vonku a ste vystavení chladu, robte si častejšie prestávky v teplých a suchých miestnostiach. V podmienkach extrémnych mrazov sa vyhýbajte fyzickej aktivite na otvorenom.