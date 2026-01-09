Divadlo VHV Petrovec oznamuje, že v sobotu 10. januára o 20. hodine uvedie v Báčskom Petrovci reprízu predstavenia z vlastnej produkcie Moskva – Petušky.
„Na javisku sa tentoraz vyskúša naša mladá nádej – mládenec, ktorého ste si mohli všimnúť a zapamätať z nového predstavenia Prisahám na vlastnú mať! On si však už s nami zahral, keď toto predstavenie uzavrelo Divadelnú Chalupku 2025. Ako sa ukáže na domácom javisku, príďte sa pozrieť a podporiť novú tvár nášho súboru,“ uvádza sa v avíze na túto reprízu z petrovského divadla.