Republikový hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pre územie Srbska pred ľadovým dažďom dnes popoludní a večer, pričom upozorňuje, že zrážky zmiešaného typu – sneh a dážď – sa najprv vyskytujú vo Vojvodine, západnom a juhozápadnom Srbsku a následne aj na východe krajiny, miestami zamrznú pri zemi.
Zajtra bude počas dňa premenlivá oblačnosť s kratšími slnečnými obdobiami. Teploty budú v porovnaní so štvrtkom a piatkom vyššie. Napriek tomu sa v prevažnej časti Vojvodiny udrží ľadový deň. Fúkať bude slabý až mierny severný vietor. Najnižšia teplota sa bude pohybovať od -4 do -1 °C a najvyššia od -2 do 1 °C.