Ani január, hoci sa tak nezdá, nie je chudobný na športové obsahy. Máme už sa sebou významné Novoročné turné štyroch mostíkov v skokoch na lyžiach, na ktorom triumfoval Slovinec Domen Prevc, naplno súťažia Afričania na kontinentálnych majstrovstvách v Maroku a o futbalových a basketbalových klubových súťažiach netreba ani hovoriť – tie bežia na plné obrátky.
Za nami sú aj prvé tohtoročné tenisové zápasy a čoskoro sa začne prvý Grand Slam v Melbourne. Práve zajtra v našom hlavnom meste odštartuje ešte jedna dôležitá športová udalosť. Ide o 37. majstrovstvá Európy vo vodnom póle mužov.
Od 10. do 25. januára bude Belehrad hostiť šampionát Starého kontinentu, čím naše hlavné mesto získalo možnosť usporiadať majstrovstvá Európy v relatívne krátkom čase už tretíkrát.
Pred nadchádzajúcim turnajom sa šampionát v našej krajine hral aj v rokoch 2006 a 2016. Či už ide o náhodu, alebo nie, európsky šampionát organizujeme každých desať rokov. Táto edícia si zároveň pripomenie 100. výročie vzniku týchto majstrovstiev.
Ide o druhý ročník, v ktorom budú mať obe pohlavia iných hostiteľov. Organizácia European Aquatics, čiže LEN, v marci 2025 potvrdila túto zmenu ako trvalú.
Ženský vodnopólový šampionát Európy totiž bude prebiehať v Portugalsku koncom mesiaca.
Inak, tohtoročné vydanie mužského podujatia prináša aj nový formát súťaže, ktorý namiesto rozšíreného vyraďovacieho kola zavádza druhú skupinovú fázu. Po šiestykrát sa turnaja zúčastní 16 tímov. Prvých osem celkov z roku 2024, vrátane Srbska, sa kvalifikovalo automaticky, zatiaľ čo zvyšných osem tímov postúpilo cez kvalifikáciu.
Turecko sa kvalifikovalo po šesťročnej prestávke, zatiaľ čo Nemecko sa prvýkrát v histórii nedokázalo kvalifikovať na základe športových výsledkov. Tento turnaj bude zároveň slúžiť ako kvalifikácia na Majstrovstvá sveta v plaveckých športoch 2027 v Budapešti a na Majstrovstvá Európy 2028.
Ako už bolo spomenuté, na turnaji sa uplatní nový systém, ktorý bol predstavený v marci 2025. Ide o tretí odlišný formát za posledné tri edície. Napriek miernym úpravám je formát veľmi podobný tomu, ktorý sa predtým používal na Majstrovstvách Európy v hádzanej pri počte 16 tímov. Hlavný tréner Chorvátska Ivica Tucak zmenu podporuje a tvrdí, že tímom dáva druhú šancu vrátiť sa do hry, ak v úvode turnaja zaváhajú.
V základnej skupinovej fáze sú v každej skupine nasadené dva tímy z predchádzajúceho turnaja a dva tímy z kvalifikácie. Hrá sa klasickým systémom „každý s každým“, pričom do druhej fázy postúpia prvé tri tímy z každej skupiny. V nej sa tímy zo skupín A a C spoja do novej skupiny E, zatiaľ čo tímy zo skupín B a D vytvoria skupinu F. Všetky výsledky zo základnej časti sa prenášajú do druhého kola. Reprezentácie, ktoré skončili na posledných miestach, odohrajú zápasy o konečné umiestnenie.
V tejto fáze sa postupujúce tímy stretnú len so súpermi, s ktorými v základnej skupine ešte nehrali. Po dohraní druhej fázy postúpia do semifinále prvé dva tímy z každej skupiny, teda E a F.
Titul obhajuje Španielsko, ktoré pred dvomi rokmi v Záhrebe vo finále zdolalo Chorvátsko. Srbsko poslednýkrát majstrom Európy bolo v roku 2018 a nezabudnime, že v tom období naša krajina získala až štyri tituly zaradom (2012 až 2018).
Po zmene generácie a titule v uvedenom roku sa nám na kontinentálnych turnajoch prestalo dariť. Odvtedy sme nehrali v semifinále a v roku 2022 naši obsadili, na vodnopólové pomery, katastrofálne 9. miesto.