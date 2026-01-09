Systémy e-Otpremnice (elektronické dodacie listy) a e-Bolovanje (elektronické práceneschopnosti) boli oficiálne uvedené do prevádzky 1. januára 2026 a od začiatku ich uplatňovania fungujú výborne. Veľký počet podnikateľských subjektov a používateľov verejných prostriedkov ich už aktívne využíva v súlade so zákonnými povinnosťami, vyhlásil včera prvý podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali.
Minister uviedol, že systém e-Otpremnice začal fungovať 30. decembra a od 1. januára 2026 sa začali uplatňovať prvé povinnosti stanovené zákonom o elektronických dodacích listoch, ktoré sa týkajú verejného sektora a podnikateľských subjektov obchodujúcich s verejným sektorom, resp. s výrobkami podliehajúcimi spotrebnej dani.
„Elektronické dodacie listy pomôžu zrýchliť a zjednodušiť procesy a logistiku v hospodárstve a očakávajú sa priame úspory, predovšetkým na nákladoch na tlač a pracovnom čase zamestnancov zapojených do administrácie prepravy tovaru. Zároveň systém prispeje k efektívnejšej inšpekčnej a daňovej kontrole a k zlepšeniu fiškálnej disciplíny,“ povedal Mali s tým, že používanie systému je pre používateľov úplne bezplatné.
Druhou dôležitou reformou zavedenou od 1. januára tohto roka je podľa Maliho systém e-Bolovanje, ktorý úplne reformuje spôsob doručovania potvrdení a dokladov od lekárov pri uplatňovaní nároku na dočasnú pracovnú neschopnosť.
Ako zdôraznil, zavedením tohto systému sa ruší papierová dokumentácia.
„Zároveň nový systém prináša zamestnávateľom istotu, keďže možnosť prípadného zneužívania práceneschopnosti sa znižuje na minimum. Celý administratívny proces súvisiaci sa digitalizuje, zrýchľuje a zjednodušuje – v prospech zamestnancov aj zamestnávateľov,“ uviedol Mali.
Dodal, že od 1. januára tohto roka do systému vstúpilo viac ako 13-tisíc zamestnávateľov z verejného aj súkromného sektora a že systém bol už použitý v 551 prípadoch súvisiacich s otvorením alebo ukončením práceneschopnosti.