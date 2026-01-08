Predsedníčka Národného zhromaždenia Ana Brnabićová dnes uviedla, že nebude mať možnosť stretnúť sa s delegáciou Európskeho parlamentu, ktorá navštívi našu krajinu v období od 22. do 24. januára, keďže v tom čase bude na vopred dohodnutej návšteve Estónska. Dodala, že europoslanci sa o príchode do Belehradu nekonzultovali s nikým zo štátnych inštitúcií, a to ani pokiaľ ide o termín návštevy.
„V tom čase nebudem doma, budem na návšteve v Estónsku. Takto to zvyčajne dopadne, keď niekto príde nepozvaný do domu a nemá ani základnú slušnosť konzultovať s tým, kto má byť hostiteľom, či sú navrhované termíny v poriadku. Zvyčajne to tak býva,“ uviedla Brnabićová pre televíziu Pink a dodala, že aj prezident Srbska Aleksandar Vučić bude v tom období v Davose na Svetovom ekonomickom fóre.
Ako povedala, návšteva Estónska je vopred dohodnutou pracovnou cestou a je dôležitá práve z hľadiska európskych integrácií Srbska.