Zriaďovatelia Ceny Pro Cultura Slovaca – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v Slovenskej republike, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby navrhli potenciálnych ocenených na rok 2026, a to najneskoršie do 28. februára 2026.
Návrhy je potrebné zaslať na e-mail: ustavprekulturu@gmail.com, ako aj v tlačenej podobe na adresu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Ulica Arsu Teodorovića 11, 21 000 Nový Sad.
Cena Pro Cultura Slovaca sa udeľuje každoročne od roku 2018 pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva 18. apríla za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov. Zriaďovatelia ceny môžu každoročne udeliť aj pamätné listy za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov.
Cenu alebo Pamätný list môžu získať fyzické alebo právnické osoby zo spoločenstiev dolnozemských Slovákov v Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku a Srbsku alebo zo Slovenskej republiky, ak svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenskej národnostnej kultúry na Dolnej zemi.
Tlačivá na stiahnutie (výzva, štatút, návrhový list a zoznam nositeľov ocenení) si možno prevziať na webovej stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Zdroj: ÚKVS