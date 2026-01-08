Na bočnej strane kostola Mena Panny Márie v centre Nového Sadu bol dnes nadránom založený požiar a momentálne prebieha vyšetrovanie.
Primátor Nového Sadu Žarko Mićin odsúdil tento čin a ako uviedol na svojom instagramovom profile, ide o neprípustný čin násilia a vandalizmu.
„Nový Sad je mestom tolerancie, vzájomného rešpektu a plnej slobody vyznania. Akékoľvek ohrozovanie náboženských objektov a práv veriacich je priamym útokom na spolužitie a bezpečnosť všetkých našich obyvateľov. Mesto poskytne plnú podporu inštitúciám pri vyšetrovaní tejto udalosti a urobí všetko, čo je v našej právomoci, aby sa takéto incidenty v budúcnosti už neopakovali,“ zdôraznil primátor Mićin.