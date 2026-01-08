Veľká rekonštrukcia jednej z troch základných škôl v Starej Pazove –ZŠ Boška Palkovljevića-Pinkiho – patrí podľa slov predsedu Obce Stará Pazova Ðorđa Radinovića medzi najvýznamnejšie projekty, ktoré poznačili nielen rok 2025, ale zasiahnu aj tento rok. Značné prostriedky budú v roku 2026 vložené aj do ďalších výchovno-vzdelávacích ustanovizní na území Staropazovskej obce.
Rekonštrukcia tejto základnej školy je veľkým projektom, ktorý obec financuje samostatne. Celková investícia dosahuje približne 540 miliónov dinárov a práce by mali byť dokončené na jeseň. Zatiaľ je ukončených približne 30 percent prác a po komplexnej rekonštrukcii bude škola vyzerať takmer ako nová.