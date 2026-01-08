V priestoroch Mládežníckej siene kovačického Domu kultúry sa zajtra o 18. hodine uskutoční večierok venovaný 35. výročiu obnovenia činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Kovačici.
Matičiari a ich hostia si v rámci večierka zaspomínajú na snahu a obetavosť mnohých, ktorí stáli pri obnovení MOMS, ako aj tých, ktorí boli počas týchto 35 rokov aktívni a činní.
Večierok bude popretkávaný hudobnými bodmi v podaní ženskej speváckej skupiny Kovačičanky, ktorú nacvičuje Mária Magdaléna Torňošová, rozhovormi s bývalými predsedami, prednesom písaného slova a výstavou fotografií.