Maďarský minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó na svojom facebookovom profile uviedol, že Európsku úniu zaujíma len Ukrajina a že sa nezameriava na problémy európskych občanov.
Ako uviedol, Brusel už dal nespočetné množstvo znakov, že ho zaujíma len Ukrajina.
„Európski farmári – medzi nimi aj Maďari – mohli zažiť takýto postoj napríklad pri brutálnom znížení poľnohospodárskych dotácií alebo keď Európska komisia umožnila Ukrajincom zaplaviť strednú Európu nekvalitným obilím. A teraz je tu ďalší útok Bruselu proti farmárom: chcú zajtra hlasovať a realizovať dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Amerikou,“ napísal Szijjártó.
Podľa neho to bude ďalšia rana pre farmárov, pretože, ako uviedol, umožní neobmedzený dovoz juhoamerických poľnohospodárskych výrobkov do Európy.