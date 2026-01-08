V programe RTS predseda vlády Srbska Ðuro Macut dnes uviedol, že situácia v krajine, pokiaľ ide o sneženie a ľadovú vlnu, je pod kontrolou, a zdôraznil, že citlivé oblasti sa nachádzajú na niekoľkých miestach v Srbsku, konkrétne v Loznickom a Zlatiborskom obvode, ktoré sú, ako uviedol, aj inak problémovými regiónmi počas obdobia intenzívnych snehových zrážok v zime.
„Sme neustále v kontakte so sektorom pre mimoriadne situácie, ktorý skutočne pracuje výborne,“ povedal Macut pre RTS.
Dodal, že okrem príslušníkov Ministerstva vnútra sú v Loznickom a Zlatiborskom obvode nasadené aj miestne tímy, ktoré pracujú na odpratávaní snehu a odstraňovaní škôd.