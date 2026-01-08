Spolok petrovských žien vznikol presne pred dvadsiatimi štyrmi rokmi, na sviatok Zjavenia Krista Pána, známeho aj ako Tri krále.
Po dlhšom spolkárskom závoze 6. januára v roku 2002 vznikla medzi ženami iniciatíva na novú formu práce a založenia nového spolku, ktorý pomenovali Spolok petrovských žien (SPŽ).
Iniciatívu prostredie podporilo a ženy začali pracovať na plné obrátky. Po odstupe času získali na používanie aj miestnosti v strede dediny, kde sa i dodnes schádzajú a rozvíjajú svoju činnosť.
Preto aj tohto roku na Tri krále – v utorok 6. januára – ženy pripravili posedenie a pripomenuli si výročie obnovenia svojho spolku. Do hostiny si zavolali aj miestneho farára Jána Vidu.
Aktivistky a aktivisti spolku žien pri tejto príležitosti pripravili tradičné pohostenie –kotlíkový bôb (fazuľu) a pampúchy.
SPŽ úspešne funguje dodnes ako samostatné občianske združenie, ktoré miestnej samospráve, Petrovcu a obci, nikdy neprestalo byť nápomocné.