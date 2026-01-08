Dnes bude podľa predpovede meteorológov na území Vojvodiny premenlivá oblačnosť a suché počasie, v druhej časti dňa s krátkymi slnečnými intervalmi. Bude chladno a subjektívny pocit chladu ešte zosilní mierny, miestami v nárazoch aj silný západný až severozápadný vietor. Ranné teploty sa pohybujú od -7 do -5 °C a maximálne denné budú od -5 do -3 °C.
V piatok bude mierne oblačné a suché počasie s dlhšími slnečnými intervalmi, avšak veľmi chladno, najmä v ranných hodinách, keď sa očakávajú aj najnižšie ranné teploty počas tejto zimnej vlny. Ranné teploty sa budú pohybovať od -15 do -10 °C, zatiaľ čo najvyššie dosiahnu -1 až 1 °C. V neskorších popoludňajších a večerných hodinách sa očakáva nové pribúdanie oblačnosti so zmiešanými zrážkami (sneh a mrznúci dážď). Fúkať bude slabý až mierny juhovýchodný vietor.