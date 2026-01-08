1324 – zomrel benátsky kupec a najvýznamnejší európsky stredoveký cestovateľ Marco Polo.
1528 – kráľ Ferdinand I. zriadil v Budíne Uhorskú komoru na spravovanie kráľovských majetkov a štátnych príjmov.
1589 – narodil sa Ivan (Dživo) Gundulić, spisovateľ z Dubrovnika. Považuje sa za najväčšieho barokového básnika medzi Slovanmi.
1642 – zomrel taliansky matematik, astronóm, fyzik a vynálezca hvezdárskeho ďalekohľadu Galileo Galilei.
1679 – francúzsky cestovateľ La Salle objavil Niagarské vodopády.
1896 – zomrel francúzsky básnik Paul Verlaine, spoluzakladateľ modernej európskej poézie.
1935 – narodil sa svetoznámy americký spevák, gitarista, skladateľ a filmový herec Elivs Presley.
1942 – narodil sa anglický teoretický fyzik Stephen Hawking.
2004 – Britská kráľovná Alžbeta II. pokrstila najväčšiu osobnú loď na svete „Queen Mary 2“, ktorej výstavba stála 800 miliónov dolárov. Loď je dlhá 345 metrov a vysoká 72 metrov.