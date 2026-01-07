Na poslednom vlaňajšom zasadnutí lokálneho parlamentu bola predložená aj správa o vykonaných jesenných prácach v poľnohospodárstve v roku 2025 na území Staropazovskej obce.
V správe Oddelenia pre poľnohospodárstvo Obce Stará Pazova, ktorú výborníci väčšinou hlasov schválili, sa uvádza, že merkantilná kukurica bola zasiata na 16 070 hektároch a úrody boli oproti predminuloročným v priemere polovičné. Priemerný výnos kukurice vynášal 4 tony za hektár. Úroda slnečnice vynášala 3 tony za hektár a zaberala 2 700 hektárov. Z jarných plodín dosiahla najnižšiu úrodu sója – len 1,8 tony za hektár, čo je oproti roku 2024 drastický pokles. Cukrová repa, ktorá bola zasiata len na 1 350 hektároch, je jedinou jarnou plodinou so zvýšenou úrodou oproti roku 2024, a to 61 ton za hektár.
Jesenná sejba bola vykonaná na 8 070 hektároch.
V roku za nami na území Staropazovskej obce boli dosiahnuté výrazne nižšie zberové úrody kukurice a sóje, ktoré boli nižšie ako priemerné úrody dosiahnuté v roku 2024.
Výnosy cukrovej repy boli výrazne zvýšené a zaznamenaná bola takmer rovnaká úroda slnečnice ako v roku 2024, ale stále celkovo vyššia v porovnaní s ostatnými regiónmi v krajine. Cukrovú repu mali zasiatu iba poľnohospodárske družstvá a niekoľko stredných poľnohospodárskych gazdovstiev.