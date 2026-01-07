Členovia padinského SKUS Slnečnica zorganizujú pre milovníkov slovenskej ľudovej hudby v sobotu 10. januára so začiatkom o 19. hodine Slnečnicin bál – večer plný zábavy, hudby a tradícií. Podujatie, ktoré spravidla sľubuje skvelú atmosféru a tanečné melódie až do neskorých hodín, sa uskutoční v priestoroch Haly Hole v Padine.
Organizátori, ako aj každý rok, pripravili pre návštevníkov jedinečný program. Tí, ktorí prídu oblečení v kroji, dostanú špeciálny darček ako prejav vďaky za zachovávanie ľudových tradícií.
Pre všetkých účastníkov bude k dispozícii aj škola tanca, kde si budú môcť osvojiť nové tanečné kroky alebo si zopakovať tie už známe. Bude voľba najveselšieho páru a o hudobnú zábavu sa postarajú Vladimír Halaj s kapelou Trio Mio Band. Cena jednej vstupenky, ktorá zahŕňa večeru, dva nápoje, kávu a koláče, je 1 800 dinárov.