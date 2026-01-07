1536 – zomrela anglická kráľovná španielskeho pôvodu Katarína Aragónska, prvá zo šiestich manželiek anglického kráľa Henricha VIII. Ich rozvod bez povolenia pápeža spôsobil reformáciu anglickej cirkvi a odlúčenie od katolíckej cirkvi.
1610 – Galileo Galilei po prvýkrát použil ďalekohľad na astronomické pozorovanie a objavil štyri najväčšie mesiace Jupitera.
1611 – v Bytči popravili pomocníkov Alžbety Bátoriovej, ktorých obvinili z vrážd mladých dievčat.
1727 – narodil sa francúzsky hudobný skladateľ a dirigent Pierre Montan Berton.
1782 – vo Philadelphii otvorili prvú komerčnú banku v USA Bank of North America.
1789 – George Washington, vodca boja za nezávislosť, vyhral prvé prezidentské voľby v USA.
1909 – v Belehrade sa začala prvá balkánska konferencia sociálnodemokratických strán Srbska, Turecka, Chorvátska a Slavónska, Rumunska, Bosny a Hercegoviny. Na trojdňovom stretnutí bolo prijaté uznesenie o vytvorení zväzu slobodných národov Balkánu v rámci Balkánskej federácie.
1943 – zomrel srbský vedec a vynálezca Nikola Tesla. Podľa mnohých jeden z najväčších vedcov v histórii.
1953 – americký prezident Harry Truman oznámil, že USA vyvinuli vodíkovú bombu.
1989 – zomrel 124. japonský cisár Hirohito.
2015 – redakcia francúzskeho satirického časopisu Charlie Hebdo sa stala terčom teroristického útoku. Zahynulo 12 ľudí.