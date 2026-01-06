Minister pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg vo vláde Srbska Demo Beriša poslal vianočný pozdrav srbskému patriarchovi Porfiriovi a všetkým veriacim v Srbsku, ktorí tento sviatok oslavujú podľa juliánskeho kalendára.
„Vaša Svätosť, pri príležitosti sviatku Narodenia Krista Vám posielam úprimné blahoželanie s radostným vianočným pozdravom: Boží pokoj, Kristus sa narodil! V mene Ministerstva pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg a vo svojom mene Vám prajem hojné Božie požehnanie, v prvom rade dobré a pevné zdravie, veľa radosti a pokroku vo všetkom, čo je úctyhodné a Bohu milé. Nech nás sviatok Narodenia Krista povzbudí k tomu, aby sme aj v budúcnosti naďalej budovali spoločnosť spravodlivosti, harmónie a vzájomnej úcty,“ povedal Beriša.
Zdroj: srbija.gov.rs