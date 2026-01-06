Dnes je sviatok Troch kráľov. Tento sviatok uzatvára obdobie Vianočnej liturgie a je časom, keď sa odstraňujú vianočné ozdoby. Pravoslávni veriaci dnes oslavujú Štedrý deň.
1066 – Harold II. bol korunovaný ako posledný Anglosas za kráľa Anglicka pred príchodom Normanov.
1422 – husitské vojská pod vedením Jána Žižku porazili pri Kutnej Hore vojsko kráľa Žigmunda Luxemburského.
1412 – narodila sa francúzska bojovníčka za slobodu Jana z Arku (Panna Orleánska).
1745 – narodil sa francúzsky vynálezca a priekopník letectva Jacques Étienne Montgolfier, ktorý so svojím bratom Josephom-Michelom vynašiel teplovzdušný balón.
1807 – Srbi v prvom srbskom povstaní vyhnali Turkov z pevnosti Kalemegdan a Belehrad sa po 380 rokoch opäť stal hlavným mestom srbského štátu.
1852 – zomrel vynálezca slepeckého písma Louis Braille.
1855 – narodila sa v Krupine jedna z najvýznamnejších spisovateliek slovenského realizmu Elena Maróthy-Šoltésová.
1884 – začalo sa vyučovanie na Vinohradníckej škole v Bratislave, ktorá bola prvou svojho druhu v Uhorsku.
1950 – Veľká Británia ako prvý západný štát uznala de iure Čínsku ľudovú republiku.
1992 – zomrela v Bratislave učiteľka, redaktorka, spisovateľka, autorka literatúry pre deti a mládež Elena Čepčeková.
2004 – zomrel srbský vynálezca Tihomir Aleksić, konštruktér prvého domáceho počítača CER 10, ktorého výroba začala v roku 1961 v Inštitúte Mihaila Pupina.