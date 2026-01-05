Odo dnes do 7. januára sa v ranných, dopoludňajších a večerných hodinách na juhu Báčky, v Srieme, v západnom a juhozápadnom Srbsku, na širšom území Belehradu, v južnom Banáte, v Šumadii, Pomoraví a na východe Srbska očakáva lokálny výskyt mrznúceho dažďa. Ďalšie zvyšovanie výšky snehovej pokrývky sa očakáva na severe a západe krajiny, najmä v utorok večer a v stredu, uvádza sa v oznámení Republikového hydrometeorologického ústavu Srbska.
Možné sú problémy v doprave a v zásobovaní obyvateľstva základnými životnými potravinami, ako aj v dodávkach tepelnej a elektrickej energie (nevylučuje sa ani úplná blokáda dopravy). Očakávajú sa aj značné škody na prenosových systémoch – elektrických vedeniach, riziko poranení chodcov, poškodenie stromov v lesoch, parkoch a na jednotlivých stromoch v dôsledku lámania konárov. Vplyvom nánosov a poľadovice sú možné škody aj na systémoch elektrickej železnice, lanovkách, televíznych vežiach a iných anténnych stožiaroch.
Na zajtra sa očakáva oblačné a prevažne suché počasie, najmä v prvej časti dňa. V druhej polovici dňa sa miestami predpokladajú nové zrážky, a to opäť vo forme mrznúceho dažďa (najmä v Banáte) a snehu. Výška snehovej pokrývky na území Vojvodiny bude v utorok večer väčšinou medzi 10 a 15 cm. Najnižšia teplota sa bude pohybovať od -2 do -1 a najvyššia od -2 do 0 stupňov Celzia.