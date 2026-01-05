1531 – v Kolíne nad Rýnom zvolili za rímskonemeckého kráľa Ferdinanda I. Habsburského, kráľa uhorského a českého, ktorý tak na tróne nahradil Karola V.
1592 – narodil sa panovník indickej dynastie Veľkých Mogulov Šáhdžahán.
1830 – narodil sa v Paludzi evanjelický kňaz, učiteľ a básnik Ján Čajak.
1842 – v Bratislave začal pôsobiť prvý peňažný ústav na Slovensku – Prešporská sporiteľňa.
1855 – narodil sa americký vynálezca King Kemp Gillette, vynálezca žiletky.
1858 – zomrel Josef Václav Radecký, rakúsky vojenský veliteľ, stratég a politik. Na počesť jeho víťazstiev zložil (roku 1848) rakúsky skladateľ Johann Strauss starší slávny Radeckého pochod.
1896 – nemecký fyzik Wilhelm Röentgen publikoval v tlači objavenie RTG -lúčov.
1952 – vyšlo prvé číslo obnoveného časopisu Politikin zabavnik. Začal vychádzať v roku 1939 a prestal v roku 1941.
1968 – Alexander Dubček sa stal prvým tajomníkom ÚV KSČ.
1991 – zomrel spisovateľ Vasko Popa, člen Srbskej akadémie vied a umenia, najprekladanejší srbský básnik v druhej polovici 20. storočia.
1997 – Rusko po dvoch rokoch od začiatku vojny stiahlo svoje jednotky z Čečenska.
2007 – zomrel Momofuku Ando, japonský „kráľ rezancov“, vynálezca instantných rezancov, ktoré boli potravou pre astronautov vo vesmíre.