Po zasadnutí Rady pre národnú bezpečnosť prezident Srbska Aleksandar Vučić v príhovore k verejnosti uviedol, že hovorili o troch témach – regionálnej, vojenskej a politickej bezpečnosti, energetickej bezpečnosti a americkej akcii na území Venezuely.
„Sme si vedomí zložitosti, v ktorej sa naša krajina nachádza v regióne juhovýchodnej Európy, a táto komplikovanosť našej pozície bude čoraz výraznejšia, keďže sa rúca starý svetový poriadok. Medzinárodné verejné právo už fakticky neexistuje, poriadok OSN existuje len na papieri,“ zdôraznil prezident Vučić.
Zmienil sa aj o novozaloženej americkej Národnej rady pre energetickú dominanciu a ako povedal, cieľom tejto rady je vylúčiť z trhu ruské a čínske spoločnosti.
Pokiaľ ide o spoločnosť NIS, povedal, že očakáva, že najneskôr do 15. januára dorazí prvých 85 000 ton surovej ropy a že 17. alebo 18. januára začne pracovať rafinéria, pričom výroba ropných derivátov by sa mala rozbehnúť 25. alebo 26. januára.
Zároveň vyzval vedenia spoločností Gazprom, NIS a maďarskú stranu, aby čo najskôr uzavreli kúpno-predajnú zmluvu, aby sme mohli vyjsť zo sankčného režimu.
Ako dodal, v každom prípade nad Srbskom naďalej visia sankcie voči spoločnosti NIS, ako aj sankcie voči čínskej spoločnosti Linglong, ktorá v našej krajine zamestnáva 1 300 až 1 400 ľudí.