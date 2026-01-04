1604 – zomrel na hrade Šarvár (Maďarsko) uhorský magnát, významný protiturecký vojvodca František Nádašdy, manžel legendami opradenej Alžbety Bátoriovej.
1643 – narodil sa jeden z najuznávanejších fyzikov, matematikov a astronómov, sir Issac Newton.
1755 – Mária Terézia vydala colné nariadenie, ktorým uvalila 30-percentné clo na tovary dovážané do Uhorska.
1785 – narodil sa nemecký filológ, literárny vedec, spisovateľ, autor detských rozprávok a folklorista Jacob Grimm, spoluzakladateľ vedeckej germanistiky.
1809 – narodil sa francúzsky učiteľ a tvorca slepeckého písma Louis Braille.
1936 – newyorský časopis The Billboard prvýkrát v histórii zverejnil rebríček hudobných hitov podľa ich predajnosti.
1942 – počas druhej svetovej vojny maďarskí nacisti odštartovali teror hromadnými likvidáciami v Šajkaške, Novom Sade a Bečeji.
1947 – vyšlo prvé číslo známeho nemeckého spravodajského týždenníka Der Spiegel.
2007 – odvolací súd kanadskej provincie Ontario oficiálne uznal právo päťročného chlapca na troch rodičov – otca a dve matky, ktoré už viac ako 15 rokov žijú v homosexuálnom vzťahu.
2009 – zomrel Ivan Gubijan, atlét, reprezentant bývalej Juhoslávie, víťaz striebornej olympijskej medaily v disciplíne hod kladivom z roku 1948 v Londýne.
2010 – otvorili doposiaľ najvyššiu stavbu vytvorenú človekom, 828 metrov vysoký mrakodrap Burdž Chalífa v Dubaji.