Pre dôchodcov v Srbsku sa dnes začína vyplácanie decembrových dôchodkov zvýšených o 12,2 percenta. Ako prví ich dostanú tí, ktorí dôchodky poberajú na domáce adresy, oznámilo Ministerstvo financií.
Prvý podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali oznámil, že od soboty 3. januára sa začína vyplácanie dôchodkov zvýšených o 12,2 percenta.
„Vyplácanie dôchodkov pokračuje v pondelok 5. januára a všetkým dôchodcom, ktorí poberajú dôchodky prostredníctvom banky Poštanska štedionica, budú dôchodky pripísané na účty už v pondelok o ôsmej hodine ráno. Uvedomujeme si, že všetci majú vyššie výdavky počas decembra a januára, a preto bolo pre nás dôležité takýmto spôsobom vyjsť v ústrety našim dôchodcom, aby čo najskôr dostali svoje zvýšené dôchodky,“ napísal minister Mali na svojom instagramovom účte.