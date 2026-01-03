1521 – pápež Lev X. vydal bulu Decet Romanum Pontificem proti Martinovi Lutherovi.
1838 – narodil sa v Banskej Bystrici učiteľ a novinár Daniel Kopa, autor slovenskej gramatiky a spolutvorca slovenských učebníc, blízky spolupracovník Andreja Sládkoviča, či Jozefa Miloslava Hurbana. Zomrel roku 1920.
1875 – zomrel francúzsky pedagóg a lexikograf Pierre Larousse, ktorého Veľký univerzálny slovník 19. storočia vyšiel v 15 zväzkoch
1892 – narodil sa anglický spisovateľ John Ronald Reuel Tolkien, autor slávnej fantasy trilógie Pán prsteňov. Zomrel roku 1973.
1924 – Howard Carter, britský egyptológ, odhalil v egyptskom Údolí kráľov v blízkosti Luxoru sarkofág faraóna Tutanchamóna (1333 – 1223 pred n.l.) z 18. dynastie obdobia Novej ríše.
1929 – narodil sa taliansky filmový režisér a scenárista Sergio Leone, ktorý režíroval svetoznáme westerny ako Pre hrsť dolárov navyše, Dobrý, zlý a škaredý a Vtedy na západe. Zomrel roku 1989.
1942 – Nemecko zriadilo počas druhej svetovej vojny v Nórsku 23 koncentračných táborov, cez ktoré prešlo viac ako 4 500 Srbov.
1956 – narodil sa americký filmový herec a režisér Mel Gibson, známy z akčných a historických filmov ako napríklad z trilógie Smrtonosná zbraň alebo Statočné srdce, či Patriot. Je aj režisérom filmu Umučenie Krista.
1993 – prezidenti USA a Ruska George Bush a Boris Jeľcin podpísali v Moskve dohodu o kontrole zmluvy na zníženie jadrových zbraní o dve tretiny, známu pod názvom START-2.
2004 – americký robot Spirit pristál na planéte Mars.