Predseda vlády Srbska Đuro Macut v rozhovore pre agentúru Tanjug ocenil, že najvýznamnejším úspechom práce vlády v tomto roku bolo dosiahnutie kompromisu s univerzitami, pričom priority na rok 2026 budú pokračovanie infraštruktúrnych projektov a európskych integrácií, revitalizácia zdravotného systému a integrovaný rozvoj všetkých častí Srbska.
Hovoriac o probléme nedostatku pedagogických pracovníkov povedal, že je potrebné pracovať na propagácii učiteľských povolaní, ktoré môžu byť ohrozené nedostatkom, pričom uviedol, že túto tému už otvoril v rozhovoroch s dekanmi, s cieľom stimulovať prijímanie študentov.
Zároveň poukázal na to, že naša krajina vo všetkých ohľadoch najviac pokročila v regióne v oblasti európskych integrácií.
„Problémom zostávajú politické otázky, pretože zasahujú do vzťahov s krajinami, s ktorými máme tradične dobré partnerstvo a spoluprácu. Jednou z týchto otázok je aj energetická infraštruktúra, ktorá je do veľkej miery spojená s východom, a preto je potrebné pokračovať v obvyklých komunikačných kanáloch,“ vysvetlil.