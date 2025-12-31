Znovu je tu koniec jedného a začiatok druhého roka. Tradične toto obdobie so sebou prináša možno aj najznámejšiu lyžiarsku súťaž na svete – Novoročné turné štyroch mostíkov.
Pravdepodobne aj tí, ktorí ku skokom na lyžiach a vôbec k lyžovaniu a zimným športom nemajú blízko, vedia o tejto tradičnej akcii, ktorá sa koná od roku 1953.
Tradičné je aj poradie. Najprv sa súťaž otvára v nemeckom Oberstdorfe 29. decembra, na Nový rok nasleduje Garmisch-Partenkirchen, a potom aj rakúske strediská Innsbruck a Bischofshofen.
Poradie je, ako sme spomenuli tradičné, aj keď v jednotlivých rokoch bývali zmeny. Napríklad v roku 1953 Garmisch-Partenkirchen bol prvým a Oberstdorf druhým podujatím. V sezónach 1956/57, 1961/62 a 1962/63 bol Innsbruck druhým podujatím a Garmisch-Partenkirchen tretím. V sezóne 1971/72 Innsbruck bol prvý a Oberstdorf tretí, kým v rokoch 2007/08, 2021/22 podujatie v Innsbrucku bolo zrušené pre nepriaznivé počasie a nahradené dodatočnými pretekmi v Bischofshofene.
Ako sme spomenuli, Novoročné turné štyroch mostíkov v sezóne 2025/26 zatiaľ za sebou má jednu zastávku, tú v Oberstdorfe a na tej triumfoval slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc. Zároveň sa Prevc tak stal prvým reprezentantom svojej krajiny, ktorý dokázal v tomto nemeckom stredisku triumfovať, a to na 74. vydaní Turné.
Slovinec tak potvrdil, že je vo veľmi dobrej forme a ani po Vianociach sa nevzdal. Dosiahol zároveň aj šiesty triumf v sezóne vo Svetovom pohári a upevnil si vedúcu pozíciu na tabuľke. Prevc sa teší z prvého triumfu na Turné vôbec. Dosiahol najlepší výkon v kvalifikácii a v prvom kole, na stupňoch víťazov po ňom nasledovali druhý Rakúšan Daniel Tschofenig a tretí Nemec Felix Hoffmann.
Druhé miesto po pretekoch obsadil spoločne s Tschofenigom ďalší Slovinec Timi Zajc, no rozhodcovia a organizátori ho náhradne diskvalifikovali pre nedovolenú kombinézu.
Ako vieme, Slovinsko je tradične veľmocou v skokoch na lyžiach ešte z obdobia niekdajšej Juhoslávie, ale vynikajúcich športovcov v týchto disciplínach majú takmer neustále. Zaujímavo je to, že sa slovinským skokanom však nedarilo v Oberstdorfe získať prvé miesto, zatiaľ čo na zvyšných troch mostíkoch sa už z víťazstva tešilo. Zmenil to teraz Prevc, ktorý sa stal prvým Slovincom, ktorý v spomenutom nemeckom zimnom stredisku triumfoval.
Turné pokračuje na Nový rok a netrpezlivo čakáme na výkony. Bude zaujímavo sledovať skoky a možno je práve aktuálny ročník tým, v ktorom sa Slovinsku znovu podarí mať aj víťaza.
Prevc je v dobrej situácii, v dobrej forme a má príležitosť zopakovať víťazstvo Slovinska zo sezóny 2015/2016, keď sa víťazom Turné stal jeho starší brat Peter. V decembri 2015 v Engelbergu sa Peter a Domen zapísali do histórie Svetového pohára ako vôbec prvá dvojica bratov, ktorí spolu stáli na pódiu (Peter vyhral a Domen skončil druhý).
Japonec Ryōyū Kobayashi je zatiaľ posledným športovcom, ktorému sa podarilo vyhrať na všetkých štyroch mostíkoch v jednej sezóne, a tým sa vlastne stať aj víťazom turné. Bolo to v roku 2018/2019 a vzhľadom na formu, v akej je Domen Prevc, nebolo by prekvapením, keby sa aj jemu tento výkon podarilo dosiahnuť.
Zatiaľ je v čele poradovníka Svetového pohára, nasleduje po ňom práve Kobayashi, a potom ešte aj momentálne tretí Philipp Raimund z Nemecka, zatiaľ čo štvrtú priečku vlastní ďalší Slovinec Anže Lanišek.