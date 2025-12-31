Prezident Srbska Aleksandar Vučić na výročnej tlačovej konferencii poznamenal, že prvým cieľom na nasledujúci rok bude mier a stabilita, druhým je najlepší rok v histórii Srbska, predovšetkým v ekonomickom zmysle.
Ako povedal, Srbsko bude pokračovať v politike vojenskej neutrality a mieru v regióne.
„Vo svete sa budeme držať Charty OSN a rezolúcií OSN, a to nielen v otázke Kosova a Metóchie, ale aj v prípade všetkých ostatných kríz po celom svete. Máme najnižšiu mieru kriminality v histórii. V nadchádzajúcom období budú špeciálne policajné jednotky vybavené ešte lepšie. Pre armádu kupujeme všetko, čo potrebujeme na obranu krajiny. Srbsko bude z hľadiska obrany pred akýmkoľvek potenciálnym agresorom jednou z najlepšie vybavených krajín v Európe,“ povedal prezident Vučić.
Zároveň pripomenul, že dôchodcovia dostanú o päť dní najvyššie dôchodky vo svojej histórii a ako povedal, bude sa pokračovať v ďalšom výraznom zvyšovaní dôchodkov, ako aj v hľadaní spôsobov, ako jednorazovo pomôcť ľuďom s najnižšími dôchodkami.
„Pokiaľ ide o energetiku, situácia pre nás nie je ľahká. V nasledujúcom období budeme rozširovať kapacity na skladovanie energetických surovín, kde nás čaká veľa práce. Vyčleníme tiež obrovské finančné prostriedky na ropovod do Maďarska, ako aj na ďalšie projekty. Dnes máme prihlásených 131 krajín, ktoré sa zúčastnia na EXPO 2027, čo je absolútny rekord. Rast nie je možný bez infraštruktúry a ja som hrdý na to, čo sme doteraz urobili. Budúci rok dokončíme mnoho projektov a ľudia uvidia úplne inú tvár Srbska, či už z hľadiska príjmov, alebo celkového rastu,“ uzavrel.